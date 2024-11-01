Клычков назвал число сбитых БПЛА

1.11.2024 | 15:01 Важное, Новости, СВО

Ночью Орловская область подверглась массированной атаке.

Фото: Министерство обороны России (иллюстративное)

По словам губернатора, над регионом сбили 15 вражеских дронов.

«Мы видим, как противник усиливает свое давление на приграничные регионы. Практически ежедневно наша область подвергается атакам, однако это только сплачивает нас, укрепляет веру в армию и в необходимость всесторонней поддержки наших ребят», – написал Андрей Клычков.

Минобороны на 07:53 сообщало только о 4 дронах, сбитых над Орловщиной.

Согласно предыдущему заявлению Клычкова, пострадавших нет, однако без разрушений не обошлось. В результате ночных атак повреждены два дома.

ИА «Орелград»


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