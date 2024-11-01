Клычков рассказал о повреждении домов обломками ракеты

Также орловский губернатор оценил реакцию жителей.

Сегодняшняя ночь была очень напряженная, отметил Андрей Клычков в ходе прямого эфира в соцсетях 1 ноября. Над приграничными регионами в целом остановили около сотни беспилотников. Также дважды в Орловской области объявлялась ракетная опасность.

«Одну ракету сбили на территории нашего региона, в Знаменском районе. Я туда выезжал. Семь домов получили незначительные повреждения, – рассказал Андрей Клычков. – Жители абсолютно спокойны. Да, есть опасения. Мужики спокойны абсолютно. Прошлись, посмотрели: где осколки, повреждения, какие есть. Знаете, удивительно, на ряде элементов, которые остались, надписи на украинском языке, штатная маркировка боеприпасов».

Андрей Клычков отметил, что это «очередной привет», который говорит о необходимости создавать условия скорейшей победы.

«Поэтому я в который раз всех призываю это понять, даже те семьи, у кого нет знакомых, близких, кто находится на СВО. Сегодня нам нужно создавать возможности для наших ребят через гуманитарную помощь, через детские письма, через большую кропотливую работу под названием «забота тыла» о сражающейся армии», – призвал Андрей Клычков.

Также губернатор выразил благодарность ПВО. Силами большого комплекса и большого количества людей днем и ночью защищают наше небо от угрозы.

ИА “Орелград”