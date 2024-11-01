Обломки ракеты повредили здания в орловском селе

К счастью, пострадавших нет, сообщил губернатор Андрей Клычков.

Сегодня, 1 ноября, в Орловской области дважды была объявлена ракетная опасность. Силами ПВО сбита ракета.

«В результате падения ее обломками повреждено несколько зданий в с. Локно Знаменского района», – написал губернатор в соцсетях.

Андрей Клычков сообщил в 19 часов, что прибыл на место происшествия вместе с оперативными службами. Провели необходимые проверки, оценили повреждения, проинформировал глава региона.

Напомним, ракетная опасность объявлялась в 15 и 18 часов.

Минувшей ночью обезврежены над небом Орловщины 15 беспилотных летательных аппаратов. При падении БЛПА пострадало имущество двух домовладений. Глава региона отметил, что давление на приграничные регионы усиливается. «Это только сплачивает нас, укрепляет веру в армию и в необходимость всесторонней поддержки наших ребят», заявил Андрей Клычков в одном из постов 1 ноября.