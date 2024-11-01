Обломки ракеты повредили здания в орловском селе

1.11.2024 | 20:07 Важное, Новости, Происшествия

К счастью, пострадавших нет, сообщил губернатор Андрей Клычков.

Фото: портал Орловской области

Сегодня, 1 ноября, в Орловской области дважды была объявлена ракетная опасность. Силами ПВО сбита ракета.

«В результате падения ее обломками повреждено несколько зданий в с. Локно Знаменского района», – написал губернатор в соцсетях.

Андрей Клычков сообщил в 19 часов, что прибыл на место происшествия вместе с оперативными службами. Провели необходимые проверки, оценили повреждения, проинформировал глава региона.

Напомним, ракетная опасность объявлялась в 15 и 18 часов.

Минувшей ночью обезврежены над небом Орловщины 15 беспилотных летательных аппаратов. При падении БЛПА пострадало имущество двух домовладений. Глава региона отметил, что давление на приграничные регионы усиливается. «Это только сплачивает нас, укрепляет веру в армию и в необходимость всесторонней поддержки наших ребят», заявил Андрей Клычков в одном из постов 1 ноября.


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования