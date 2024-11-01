Под Орлом построят дорогу к деревне Пахомова

Она обойдётся в 89 миллионов рублей.

Строительство запланировано на следующий год. Дорога проляжет от трассы «Орёл — Знаменское» через посёлки Бойцовский и Хвощевский. Пахомова будет конечной точкой.

Длина дороги составит около 5 километров. Муниципальный контракт заключён с ООО «Дорснаб».

Подрядчик должен демонтировать существующее асфальтобетонное покрытие и обустроить новое. Также запланирован целый ряд сопутствующих работ, например, создание сооружений для отвода дождевых и талых вод, установка пешеходных ограждений, столбиков и знаков, нанесение разметки.

Дорога является единственным путём сообщения с областным центром для трёх населённых пунктов, где проживают около 207 человек. Об этом сообщил Департамент дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области.

ИА «Орелград»