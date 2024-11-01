В Орле возбудили дело по ремонту школ №15 и №39

Изготовителю ПСД вменяется статья «мошенничество».

Новость сообщили в прокуратуре Орловской области.

Ещё в 2022-м году «Управление капитального строительства Орла» заключило контракт с обществом с ограниченной ответственностью «Экостройпроект». ООО бралось разработать проект ремонта школы №15 и гимназии №39 областного центра.

Надзорное ведомство установило, что подрядчик не провёл необходимые исследования должным образом. В результате в проектах оказались не все работы, которые по факту требовалось выполнить.

Из-за допущенных нарушений проекты не могут быть воплощены в жизнь в их нынешнем виде. Общая стоимость ремонтов, с учётом работ, не отражённых в нынешней ПСД, вырастет ещё на 50 миллионов рублей.

Ущерб, нанесённый бюджету, оценили в 3,6 миллиона рублей.

ИА «Орелград»