В Орле возбудили дело по ремонту школ №15 и №39

1.11.2024 | 17:16 Важное, Новости, Образование

Изготовителю ПСД вменяется статья «мошенничество».

Фото: t.me/parakhin_yuri

Новость сообщили в прокуратуре Орловской области.

Ещё в 2022-м году «Управление капитального строительства Орла» заключило контракт с обществом с ограниченной ответственностью «Экостройпроект». ООО бралось разработать проект ремонта школы №15 и гимназии №39 областного центра.

Надзорное ведомство установило, что подрядчик не провёл необходимые исследования должным образом. В результате в проектах оказались не все работы, которые по факту требовалось выполнить.

Из-за допущенных нарушений проекты не могут быть воплощены в жизнь в их нынешнем виде. Общая стоимость ремонтов, с учётом работ, не отражённых в нынешней ПСД, вырастет ещё на 50 миллионов рублей.

Ущерб, нанесённый бюджету, оценили в 3,6 миллиона рублей.

ИА «Орелград»


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