В Ливнах появился свой “мост глупости”

Он находится на улице Баженова.

Мост является железнодорожным. Он располагается рядом с кольцевой развязкой по улице Орджоникидзе.

Как сообщает “Принт ТВ”, сегодня под ним снова не смогла проехать фура. Грузовик получил значительные повреждения.

Таких случаев за последнее время зарегистрировано уже несколько. Хотя на мосту уже не первый год висит ограничение по высоте транспорта, это не останавливает водителей.

Напомним, в Орле подобным местом считается проезд под Александровским мостом. Там регулярно застревают или повреждаются фургоны.

ИА “Орелград”