За обучение работников ОПК будут платить постфактум

Раньше область была готова оплачивать планируемые затраты.

Несколько важных изменений внес губернатор Андрей Клычков в порядок предоставления работодателям субсидий на организацию профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников предприятий и организаций оборонно-промышленного комплекса. Документ был принят в июне 2024 года, он также распространяется на граждан, обратившихся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы и заключивших ученический договор с предприятиями и организациями оборонно-промышленного комплекса.

Субсидирование данного направления финансируется из федерального бюджета в рамках соответствующего постановления правительства страны. Ежегодно федеральные средства распределяются по регионам, которые выдают субсидии уже из своего бюджета. Финансирование ведется по линии дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда. Предыдущая версия документа предусматривала, что субсидия предоставляется работодателям на финансовое обеспечение планируемых ими затрат организацию профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников ОПК. Однако теперь правила уточнены: отныне субсидия будет выдаваться на возмещение расходов, уже произведенных работодателями.

Кстати, из-за этой поправки изменения были внесены и в наименование самого постановления. Соответственно, теперь работодателям не надо отчитываться перед областными властями о расходовании средств полученной субсидии, эта норма из документа исключена. Вместо нее включена норма о том, что работодатели должны при подаче заявки представлять документы, подтверждающие понесенные ими расходы.

Субсидии будут выдаваться по результатам конкурсного отбора. Для участия в нем надо предоставить в профильный департамент областной администрации электронные копии документов о завершении обучения работниками или гражданами, заключившими ученический договор. Также потребуются копии приказа о направлении работника и или гражданина на обучение, документов, подтверждающих завершение обучения, фактические расходы и сохранение занятости работника или гражданина. Впрочем, такой пакет документов надо было представлять в департамент и ранее, только тогда это делалось после освоения средств субсидии, а теперь будет делаться для ее получения.

ИА «Орелград»