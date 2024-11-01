В Орле КСП проверит строительство жилья и яслей

Обнародован обновленный план проверок до конца 2024 года.

Контрольно-счетная палата города Орла в четвертом квартале 2024 года проверит эффективность управлением и распоряжением муниципальным недвижимым имуществом в 2023 году и прошедшем периоде 2024 года. Мероприятие будет проведено в соответствии с письмом, поступившим в КСП из прокуратуры Советского района города Орла. Объектом проверки станет управление муниципального имущества и землепользования администрации города Орла. Такая информация содержится в новой редакции плана деятельности КСП на четвертый квартал текущего года.

Это не единственное контрольное мероприятие. Планом также предусмотрена проверка эффективности расходования средней общеобразовательной школой №26 средств на оплату труда, проверка эффективности управлениями акциями акционерных обществ, принадлежащими муниципальному образованию «Город Орел». Последняя охватит период 2022-2023 годов, проводится она по поручению Орловского городского Совета народных депутатов.

Запланирована также проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на строительство и ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства «80-местные ясли на улице Планерной в городе Орле». Аудиторы изучат и работу МКУ «Объединенный муниципальный заказчик города Орла». В данном случае оцениваться будет эффективность расходования бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Орла на 2018-2024 годы».

Финансирование, в том числе, поступает по линии национального проекта «Жилье и городская среда». Аудиторы оценят, как в 2023 и 2024 годах в областном центре благоустраивались внутридворовые территории. Кстати, чуть ранее Контрольно-счетная палата Орловской области провела аудит эффективности использования бюджетных средств, выделенных Орлу в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в 2023 году. Этот проект «ориентирован на увеличение объема жилищного строительства, в том числе путем ввода жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства».

Реализация мероприятий проекта запланирована на период до 2030 года. Общий объем бюджетных ассигнований с учетом софинансирования в 2023 году составил 138,584 миллиона рублей, из них средства федерального бюджета – 137,198 миллиона рублей, средства бюджета города Орла – 1,494 миллиона рублей. Деньги были направлены на строительство улиц Витольда Почернина и Орловских партизан, очистных сооружений с целью эксплуатации коллектора дождевой канализации в микрорайоне «Веселая слобода», а также на технологическое присоединение к сетям централизованного водоснабжения многоквартирного дома на улице Раздольной.

При проверке расходов на строительство объекта по улице Орловских партизан были выявлены факты несоблюдения подрядной организацией условий контракта. В частности, не было обеспечено наличие на площадке проектной и рабочей документации, а также технической и разрешительной документации, необходимой для выполнения работ, в том числе общего и специальных журналов. Было выявлено и нарушение срока завершения работ на данном объекте на 61 день. В адрес руководителей департамента дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области и МКУ «ОМЗ» внесены представления.

ИА «Орелград»