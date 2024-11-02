Орловцам вручили государственные и областные награды

Церемонию приурочили к наступающему Дню народного единства.

Она состоялась сегодня в администрации региона. Награды вручали губернатор Андрей Клычков, спикер облсовета Леонид Музалевский, сенаторы Вадим Соколов и Василий Иконников и другие официальные лица.

«По доброй традиции в канун государственного праздника мы чествуем орловчан – тех, кто своим честным трудом, служением интересам государства и народа добился высоких производственных показателей и заслуженного общественного признания», – обратился губернатор к присутствующим.

Заслуженные награды получили 32 человека.

Так, медали Ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени удостоены председатель Орловского отделения физкультурно-спортивного объединения «Юность России» Николай Королев, председатель совета Малоархангельского райпотребобщества Антонина Писарева, исполнительный директор АО «Протон» Вячеслав Тарасов. Звание «Заслуженный работник местного самоуправления Российской Федерации» присвоено главе Колпнянского района Виктору Громову.

Почётной грамотой президента России отмечена председатель избиркома области Лилия Пиняева. Благодарность президента страны объявлена учителям школ №13 и №23 Орла Нине Новиковой и Светлане Аристовой (соответственно), учителю гимназии города Ливны Ольге Головиной, а также помощнику губернатора Наталье Лазаревой.

ИА «Орелград»