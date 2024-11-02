На Орловщине в девяти районах ураган вырубил электричество

Скорость ветра достигала 22 метров в секунду.

Также он сопровождался мокрым снегом и дождём. Об этом рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Орловской области.

Без света остались жители населённых пунктов в Орловском муниципальном округе, Ливенском, Мценском, Болховском, Дмитровском, Урицком, Новодеревеньковском, Колпнянском и Должанском районах.

В восстановительных работах задействованы 63 бригады «Орелэнерго». В их состав входят 144 специалиста, «вооружённых» 78 единицами спецтехники.

В случае необходимости для подачи электроэнергии к социально значимым объектам могут быть использованы резервные источники электроснабжения. Их суммарная мощность составляет порядка 1,7 мегаватт.

Энергетики просят орловцев не приближаться к оборванным проводам ЛЭП. Сообщить о повреждениях энергообъектов и нарушениях электроснабжения можно по единому телефону «Светлая линия 220» – 8-800-220-02-20.

ИА «Орелград»