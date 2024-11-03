Уставы Мценска и Ливен перепишут

В главные документы городов планируется внести изменения.

Депутаты Мценского горсовета решили внести изменения в устав города Мценска. Некоторые его пункты будут переписаны и изложены в обновленной редакции. Например, официальным наименованием райцентра станет «городской округ Мценск Орловской области». Из устава исчезнет норма о создании, развитии и обеспечении охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории городского округа». Но появится норма о том, что учет личных подсобных хозяйств, которые ведут граждане, будет проводиться в похозяйственных книгах.

Еще одна новая норма даст органам местного самоуправления право передавать в безвозмездное владение и пользование объектов электросетевого хозяйства, находящихся в муниципальной собственности, системообразующей территориальной сетевой организации. В обновленной редакции будет изложена норма о межмуниципальных хозяйственных обществах, которые будут учреждаться «в целях объединения финансовых средств, материальных и иных ресурсов муниципальных образований для совместного решения вопросов местного значения».

«Межмуниципальные хозяйственные общества учреждаются в форме непубличных акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью по решению городского Совета, – следует из проекта поправок. – Межмуниципальные хозяйственные общества осуществляют свою деятельность в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами».

Кроме того, органы местного самоуправления смогут выступать соучредителями межмуниципальных печатных средств массовой информации и сетевых изданий. Отметим, что решение депутатского корпуса – не окончательное. Предложенные поправки будут вынесены на публичные слушания. Мценский горсовет назначил их проведение на 21 ноября 2024 года. Мероприятие пройдет в 17 часов в большом зале администрации города Мценска, письменные предложения граждан по проекту поправок в устав будут приниматься до 17 часов 20 ноября.

Тем временем в Ливнах уже прошли публичные слушания по внесению изменений и дополнений в устав этого города. Как пояснили в горадминстрации, внесение изменений и дополнений в главный документ связано с изменением действующего законодательства. В этом случае публичные слушания являются обязательными и проводятся для выявления общественного мнения.

«В зале присутствовали депутаты Ливенского горсовета, представители администрации города, контрольно-счетной палаты, общественности и СМИ, – сообщили в администрации Ливен. – Основным докладчиком являлась начальник юридического отдела администрации города Ирина Ивлева. С учетом замечаний и предложений, сформулированных на публичных слушаниях, основной документ будет рассмотрен депутатами Ливенского городского Совета народных депутатов на очередном заседании».

ИА «Орелград»