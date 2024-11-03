Инвесторов зовут на новые промышленные площадки

Развитие промышленного потенциала региона обсудили депутаты Орловского облсовета.

Орловский облсовет провел очередной «правительственный час», в рамках которого с докладом о перспективах и проблемах промышленной отрасли выступил руководитель департамента промышленности и торговли Орловской области Денис Леонов. По его словам, по итогам восьми месяцев 2024 года индекс промышленного производства в сфере обрабатывающих производств составил 107,5 процента по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Объем отгруженной продукции в сфере обрабатывающих производств крупными и средними предприятиями увеличился до 128,6 процента относительно аналогичных данных за 2023 год.

«Значительное внимание уделяется развитию промышленной инфраструктуры региона, – цитирует докладчика парламентская пресс-служба. – В настоящее время ведется работа по созданию нового индустриального парка «Регион 57». Объем инвестиций по данному проекту составляет 1,105 миллиарда рублей, период реализации — 2023-2024 годы. В июне 2024 года этот индустриальный парк включен в реестр создаваемых парков Министерства промышленности и торговли РФ».

Также в Орловской области действует индустриальный парк «Орел», уже готовая промышленная площадка. Продолжается работа по привлечению инвесторов в особую экономическую зону промышленно-производственного типа «Орел» и территорию опережающего социально-экономического развития «Мценск». В пресс-службе облсовета добавили, что сейчас в Орловской области ведется работа по формированию радиоэлектронного промышленного и мебельного кластеров.

В правительстве области считают, что повышение инвестиционной активности является наиболее эффективным инструментом обеспечения устойчивого роста региональной экономики. «Инвестиции дают импульс к преодолению научно-технического отставания, созданию новых производственных фондов, формированию современных организационно-экономических институтов и рыночной инфраструктуры», – говорится в материалах правительства, по прогнозной оценке которого, в 2024 году за счет всех источников финансирования будет освоено 64,8 миллиарда рублей инвестиций в основной капитал, что составит 111 процентов в действующих ценах и 101,7 процента в сопоставимых ценах к уровню 2023 года.

Благодаря реализации крупных инвестиционных проектов на территории Орловской области ожидается рост объема инвестиций в основной капитал. Среднегодовой темп роста в сопоставимых ценах за период с 2025 по 2027 годы составит 102,7 процента, считают в правительстве региона. Объем инвестиций в основной капитал в 2027 году составит порядка 82,8 миллиарда рублей, что по отношению к 2024 году в действующих ценах составит 127,9 процента, в сопоставимых ценах – 8,4 процента. Наибольший объем инвестиций прогнозируется в таких секторах экономики, как сельское хозяйство и обрабатывающие производства.

ИА «Орелград»