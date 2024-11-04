Область ищет оператора для льготных перевозок для детей

Победитель конкурса получит право на реализацию и обслуживание льготных транспортных карт.

Департамент дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области объявил о проведении открытого конкурса по выбору уполномоченной организации на реализацию и обслуживание льготных транспортных карт. Как уже рассказывал «Орелгра», такие карты вводятся в регионе для детей-школьников из многодетных семей. Это новая мера социальной поддержки. Она дает право бесплатного проезда автомобильным транспортом, за исключением такси, в городском и пригородном сообщении, а также городским наземным электрическим транспортом.

Победитель конкурса получит право в течение пяти лет заниматься реализацией и обслуживанием льготных транспортных карт на территории Орловской области. Прием заявок на участие в конкурсе завершится 14 ноября 2024 года. К участию в конкурсе допускаются заинтересованные лица, отвечающие следующим требованиям: на имущество не наложен арест, экономическая деятельность не приостановлена; участник не находится в процессе ликвидации и банкротства; отсутствие просроченной задолженности по налогам и сборам в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды.

Отсутствие долгов по платежам потребуется подтвердить справкой из налоговой службы, а все остальное – справкой в свободной письменной форме. Также участник конкурса должен представить в департамент свой проект автоматизированной системы регистрации проезда детей из многодетных семей с использованием электронных средств платежа. Эта система должна обеспечивать автоматизацию учета проезда таких школьников в общественном транспорте. Основные требования к ней определил департамент, они входят в состав конкурсной документации.

Конкурс будет считаться состоявшимся, если к дате его проведения поступила заявка хотя бы от одного заинтересованного лица, удовлетворяющая всем условиям. Процедура оценки и сопоставления конкурсных заявок займет пять рабочих дней. Каждой заявке присваивается рейтинговый номер в зависимости от «степени выгодности содержащихся в ней условий». Рейтинг присваивается, исходя из набранного количества баллов. В число критериев оценки включен размер вознаграждения заинтересованного лица от общей суммы денежных средств, подлежащих перечислению перевозчику, количество пунктов выдачи и обслуживания транспортных карт с максимально удобным режимом работы. Кроме того, участник конкурса должен состоять в реестре операторов, осуществляющих обработку персональных данных.

Необходимо наличие положительного опыта внедрения, эксплуатации и сопровождения системы реализации и обслуживания электронных средств платежа для организации льготного и бесплатного проезда автомобильным транспортом, наличие программно-аппаратного комплекса, предназначенного для фотографирования льготников, и программно-аппаратного комплекса, предназначенного для обеспечения приема к оплате всех существующих льготных транспортных карт, использующихся в транспорте Орловской области.

ИА «Орелград»