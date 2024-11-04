В Ливнах в суде сошлись чиновники и кондитеры

Чиновники требовали взыскать с кондитеров долги.

Спор управления муниципального имущества администрации города Ливны и общества с ограниченной ответственностью «Ливенская кондитерская фабрика» дошел до суда. Чиновники просили о взыскании задолженности по договору аренды земельного участка за период с апреля 2023 года по март 2024 года, а также о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами с продолжением их начисления по день фактической уплаты. Как следует из материалов дела, в апреле 2023 года между управлением муниципального имущества и ООО «Ливенская кондитерская фабрика» был заключен договор аренды земельного участка на улице Хохлова в Ливнах.

Его площадь составляет 3147 квадратных метров, разрешенное использование земельного участка: склады. На участке расположено овощехранилище, принадлежащее фабрике. Любопытный факт: срок аренды участка был установлен с 4 апреля 2023 по 4 апреля 2072 года. Арендная плата за календарный месяц составляет 2405,15 рубля. Чиновники в суде пояснили, что фабрика не платила аренду почти целый год, в связи с чем у нее образовалась задолженность в сумме 23 810,98 рубля.

Претензию истца, посланную в марте 2024 года, об оплате задолженности ответчик оставил без удовлетворения. Неисполнение фабрикой обязательства по оплате арендной платы и процентов и послужило основанием для обращения истца в арбитражный суд с иском. Оценив представленные по делу доказательства, арбитражный суд счел требования истца подлежащими удовлетворению. Он постановил взыскать с ООО «Ливенская кондитерская фабрика» всю заявленную сумму долга, а также проценты за пользование чужими денежными средствами, начисленные на сумму долга, исходя из ключевой ставки Банка России, действовавшей в соответствующие периоды.

ИА «Орелград»