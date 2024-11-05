Клычков передал на СВО два мотоцикла

5.11.2024 | 18:01 Важное, Новости, СВО

Их приобрели жители Орловской области.

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Передача мототехники состоялась в Орловском муниципальном округе в местной администрации. Мотоциклы предназначаются для разведчиков, выполняющих боевые задачи на Курском направлении.

Известно, что технику принял боец с позывным «Фантом» и его сослуживец.

«Сегодня День военного разведчика. Наш боец сегодня был награжден медалями «За отвагу» и «За боевые отличия». И у нас тоже есть небольшой подарок, который поможет выполнять задачи еще эффективнее», – высказался губернатор.

В свою очередь, «Фантом» поблагодарил жителей Орловской области за постоянную поддержку подразделения.

Ранее орловцы передали разведчикам бронированный автомобиль, который успешно используется в зоне специальной военной операции.

ИА «Орелград»


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