Стартовал поиск подрядчика для строительства поликлиники №1

Департамент экономического развития Орловской области объявил конкурс.

На выполнение работ по строительству поликлиники №1 в городе Орле выделили более 1,298 млрд рублей. Предусмотрен значительный аванс для подрядчика – 49% от стоимости. Контракт включает разработку рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ.

Извещение об открытом конкурсе появилось в ГИС «Закупки» 2 ноября. Заявки ожидают до 19 ноября. Подрядчика определят 22 ноября. Срок исполнения контракта – 25 декабря 2026 года.

Финансирование разбито на три этапа. В 2024 году подрядчик может рассчитывать на 379 млн рублей, в 2025 – 72 млн рублей, в 2026 – 845 млн рублей.

Поликлинику планируют построить между Московским и Старо-Московским шоссе. Здание будет семиэтажным, включая один подземный. Площадь – 9 тыс. кв. м. В комплексе предусмотрены гараж на семь медицинских машин, контрольно-пропускной пункт и трансформаторная подстанция. Непосредственно на строительство должно уйти 674 млн рублей. На оборудование предусмотрено свыше 549 млн рублей.

ИА “Орелград”