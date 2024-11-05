В Орле выставили сочинения Козьмы Пруткова

Выставка организована в честь писателя Владимира Жемчужникова, уроженца Орловской губернии.

В отделе краеведческих документов Орловской областной библиотеки им. И.А. Бунина открылась книжная выставка «Неунывающий Козьма Прутков и его создатели», которая проработает по 30 ноября. Посвящена она памяти писателя Владимира Жемчужникова (1830-1884), родившегося в деревне Павловка Елецкого уезда Орловской губернии. Он был одним из четырех авторов, которые скрывались за широко известным псевдонимом «Козьма Прутков».

В этот очень необычный творческий коллектив входили также два родных брата Жемчужникова – Алексей и Александр, и их двоюродный брат граф Алексей Толстой. «У Владимира Михайловича был незаурядный дар живого и остроумного пародиста», – отмечают организаторы выставки. Предназначена она, прежде всего, для студентов-филологов, краеведов и историков, но и широкому кругу читателей экспонаты будут небезынтересны. В частности, на выставке представлены «Сочинения Козьмы Пруткова», изданные в 1960 году, и современный сборник Козьмы Пруткова «Плоды раздумья. Избранное», вышедший из печати в 2007 году.

«В просмотр включены литература, посвященная создателям образа: братьям Жемчужниковым и Алексею Толстому – это книги В. Захарова «По следам Алексея Константиновича Толстого: Вымыслы и правда», «А. К. Толстой: «Среди мира лжи, среди мира мне чужого…», библиографический словарь «Писатели Орловского края» и журнал «Новый Орел», – перечисляют в «Бунинке». – Завершают экспозицию издания о жизни и творчестве Козьмы Петровича Пруткова: Дмитрия Жукова «Козьма Прутков и его друзья» (Москва, 1983), справочно-биографическое издание «Русские поэты XVII – XIX веков: собрание биографий», а также сборник Бориса Бухштаба «Русские поэты»».

Козьма Прутков – явление в мировой литературе совершенно своеобразное. Это фигура вымышленная, но основательно утвердившаяся в русской литературе. В вымышленном лице Козьмы Пруткова был создан комический тип поэта-чиновника, «… самодовольного, тупого, добродушного и благонамеренного», судящего обо всем с казенной точки зрения. Произведения печатались в 1859-1863 годах в «Искре», «Современнике» и других изданиях и сыграли значительную роль в литературной жизни. Афоризмы Козьмы Пруткова до сих пор актуальны и пользуются популярностью.

«Имя этого литературного героя появилось в 1854 году в «Литературном ералаше», юмористическом приложении к «Современнику», – говорят в «Бунинке». – Там были опубликованы «Досуги Козьмы Пруткова». Будучи организатором и редактором публикаций, Владимир Михайлович Жемчужников отдал много сил, чтобы издать Полное собрание сочинений Козьмы Пруткова. До 1917 года сочинения Козьмы Пруткова выдержали 12 изданий, а в советские годы выходили несколько раз, дополненные материалами, не входившими в дореволюционные издания».

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»