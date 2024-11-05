В 909 квартале Орла произошёл порыв на теплотрассе

5.11.2024 | 10:32 ЖКХ, Новости, Происшествия

Местные жители снова лишились коммунальной услуги.

Фото: ИА “Орелград”

О ЧП сообщил первый заместитель председателя областного Совета народных депутатов Михаил Вдовин, в чью зону ответственности входит эта территория Орла.

«Уважаемые жители, в связи с поступающими сообщениями об отсутствии отопления в 909 квартале, сообщаю следующее. Произошёл порыв на теплотрассе, службы работают над устранением», – написал он в своих социальных сетях.

Впрочем, на перебои с теплоснабжением орловцы с 909 квартала начали жаловаться не сегодня. Эта проблема актуальна уже не первую зиму.

Ситуацию (в этом и соседних микрорайонах Орла) должна была исправить реконструкция двух котельных — на Кромской и Авиационной улицах. Первую из них, пусть и с опозданием, но всё же запустили. Что касается ремонта второй, то он должен был завершиться, тоже с опозданием, на минувшей неделе. На этой мэрия планировалось начать уже работы по запуску и наладке объекта.

Ранее стало известно, что подрядчику, который занимался реконструкцией, выставили претензии на 30 миллионов рублей.

ИА «Орелград»


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