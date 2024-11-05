В Орловском индустриальном парке разгорается конфликт между компаниями

5.11.2024 | 13:20 Новости, Экономика

Одна из них перекрывает проезд к двум другим.

Фото: ИА “Орелград”

С 5 декабря сотрудники ООО «Техинвест плюс» и ООО «ОЗБИО» не смогут попасть на работу на личном транспорте. Им придётся идти лишних 700 метров — от проходной до рабочих мест. Проезд планирует перекрыть ООО «Керама Марацци», пишет «Орёлтаймс».

Известно, что соответствующие письма уже направлены руководителям данных компаний. Руководство «Керама Марацци» объясняет своё решение стремлением обеспечить безопасность на территории предприятия, а также намерением сохранить собственное имущество.

Проезд разрешат только грузовому транспорту и только за плату. Стоимость одной поездки составит 254 рубля.

Как утверждает СМИ, в связи с нововведениями многие работники ООО «Техинвест плюс» и ООО «ОЗБИО» собираются подавать заявления об увольнении.

ИА «Орелград»


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