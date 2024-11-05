Орловцам напомнили об уплате имущественных налогов

К настоящему моменту уведомления должны направить всем.

Об этом сообщает Управление Федеральной налоговой службы России по Орловской области.

Крайний срок уплаты имущественных налогов и налога на доходы физических лиц – 2 декабря. К настоящему моменту соответствующие уведомления должны быть направлены всем налогоплательщикам.

В электронной форме они поступают в личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС России и личный кабинет на едином Портале государственных и муниципальных услуг. Если гражданин не подключён к этим сервисам, то получает уведомление в обычной «бумажной» форме – в виде заказных писем.

«Если владелец имущества не получил налоговое уведомление, ему необходимо обратиться в налоговый орган или МФЦ, либо направить запрос через личный кабинет налогоплательщика. Можно также воспользоваться интернет-сервисом «Обратиться в ФНС России»», – пояснили в пресс-служба.

Также связаться с ФНС можно по бесплатному многоканальному телефону контакт-центра – 8-800-222-22-22.

Уведомления не направляются, если сумма налога не достигает 300 рублей. Также они не приходят, если гражданин входит в число льготников и освобождён от уплаты налога.

ИА «Орелград»