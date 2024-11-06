На Орловщину из ЕС ввезли уже 4 миллиона яиц

Об этом заявили в Россельхознадзоре.

Как рассказали в территориальном управлении ведомства, яйца ввозятся на территорию птицеводческого предприятия из Ливенского района. Последняя партия доставлена из Чехии на днях.

Это 130,7 тысячи штук инкубационных яиц кур (бройлер Ross 308). Предприятие использует их для выращивания цыплят.

Яйца доставили на Орловщину с помощью автомобильного транспорта. В свою очередь, Россельхознадзор оформил разрешение, которое подтверждает благополучие данной местности по заразным и карантинным заболеваниям. Выгрузка также осуществлялась под контролем сотрудников ведомства.

Всего в этом году на данное предприятие поступило 4 миллиона 76 тысяч 280 штук импортных инкубационных яиц кур. Основная их часть ввезена из Испании — это около 2,9 миллиона. Остальное поступало из Чехии и Словакии.

ИА «Орелград»