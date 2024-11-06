Прокуратура заставила отремонтировать улицу в Новосиле

6.11.2024 | 11:40 ЖКХ, Новости

Здесь выявили серьёзные проблемы, хотя ремонт завершился недавно.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Как рассказали в ведомстве, в плохом состоянии находилось дорожное полотно по улице Луначарского — на участке перед домом №12. Здесь имелись дефекты в виде выбоин. Также асфальтовое покрытие серьёзно просело.

Прокуратура установила, что дорогу ремонтировали в минувшем году. Этим занималось предприятие «Дорожная служба». Соответствующий контракт оформлял «Орелгосзаказчик».

Однако казённое учреждение не приняло мер к устранению нарушений, хотя должно было сделать это (в рамках гарантийных обязательств).

В итоге ведомство внесло «Орёлгосзаказчику» представление. Учреждение рассмотрело его и устранило нарушения.

В настоящий момент дорожное полотно соответствует всем нормам.

ИА «Орелград»


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