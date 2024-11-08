Область выделила 5 миллионов рублей на субсидии перевозчикам

Желающим придется побороться за деньги в рамках конкурсного отбора.

Департамент дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области объявил о проведении отбора на предоставление субсидии из областного бюджета в рамках реализации мероприятий государственной программы «Развитие транспортной системы». Речь идет о субсидиях на возмещение перевозчикам недополученных доходов от обслуживания льготных категорий пассажиров на межмуниципальных маршрутах в пригородном сообщении. В пределах областной столицы подобную меру поддержки перевозчикам оказывает городская администрация.

Субсидии будут выделены для обеспечения равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан, меры социальной поддержки которым относятся к ведению Российской Федерации и Орловской области. Заявки от соискателей будут приниматься по 15 ноября 2024 года. Результатом предоставления субсидии должна стать 100-процентная перевозка льготников в пригородном сообщении. Объем распределяемой субсидии составляет 5,182 миллиона рублей.

Размер ежемесячной субсидии будет произведен по формуле, учитывающей общее количество перевезенных льготников. Кстати, об этом перевозчики должны будут отчитываться перед департаментом, который оставляет за собой право проверки достоверности предоставленных сведений. Денежное возмещение в размере 13,2 рубля предусмотрено в формуле за каждого перевезенного льготника, который проехал по единому социальному проездному билету.

Проведение отбора обеспечивается на соответствующей странице государственной специализированной информационной системы «Портал Орловской области – публичный информационный центр». Участник отбора должен иметь действующую лицензию на пассажирские перевозки автомобильным транспортом и действующий контракт на работу в пригородном сообщении. Напомним, ранее из-за отсутствия заявок был признан несостоявшимся конкурсный отбор на получение субсидий из областного бюджета на обслуживание малоинтенсивных межмуниципальных маршрутов. Однако департамент практически сразу объявил о проведении повторного отбора.

ИА «Орелград»