В Орле продают здания за колледжем ГАУ

8.11.2024 | 10:01 Новости, Экономика

Участок и сооружения на Комсомольской оценили в 11,49 млн рублей.

https://torgi.gov.ru/

Решение о приватизации принято правительственной комиссией по развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования земельных участков, находящихся в собственности Российской Федерации в феврале 2024 года. В октябре появилось аналогичное решение правления АО «ДОМ.РФ».

На электронный аукцион выставлены объекты недвижимого имущества общей площадью 1 387,3 кв. метра (кадастровые номера: 57:25:0020535:95, 57:25:0020535:86) одновременно с участком площадью 2 000 кв. метров (кадастровый номер 57:25:0020535:963). Разрешенное использование земли – для эксплуатации и обслуживания административно-хозяйственных зданий и сооружений. Здания – кирпичное овощехранилище, столовая.

Начальная цена – 11 494 000 рублей. Шаг аукциона – 1%. Заявки на участие в торгах принимают до 3 февраля 2025 года.

Адрес продаваемого имущества: г. Орёл, ул. Комсомольская, 170. По нему же располагается многопрофильный колледж ОГАУ.

ИА “Орелград”

 


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