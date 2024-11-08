Суд вынес решение по делу Колхозного моста

Апелляционная инстанция встала на сторону антимонопольного органа.

Девятнадцатый арбитражный суд в Воронеже отказал в удовлетворении жалобы ООО «Мостремстрой» и оставил в силе решение арбитражного суда Орловской области. Как уже рассказывал «Орелград», спор ведется вокруг торгов, проведенных муниципальным казенным учреждением «Объединенный муниципальный заказчик». Это был открытый конкурс в электронной форме, победитель которого получал право на выполнение реконструкции моста через реку Орлик в створе улицы Колхозной в городе Орле.

В марте этого года в Орловское УФАС поступила жалоба от «Мостремстроя». По версии компании, заказчик в конкурсной документации неправомерно установил дополнительные требования к участникам закупки. Антимонопольный орган жалобу проверил и не нашел оснований для ее удовлетворения. Тогда «Мостремстрой» обратился в арбитражный суд с требования признать решение Орловского УФАС недействительным. Областной арбитраж оставил иск без удовлетворения, посчитав действия антимонопольщиков законными и правомерными.

Истец пошел дальше и обратился в суд апелляционной инстанции. Однако и там, как сообщает пресс-служба Орловского УФАС России, фирма проиграла. Воронежский суд тоже счел решение антимонопольного органа законным. Претензии сводились к тому, что, по мнению заявителя, в конкурсной документации должны быть применены дополнительные требования, но заказчик применил не тот пункт постановления № 2571, какой следовало применить.

Один пункт предусматривает работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильной дороги, а второй – работы по строительству, реконструкции линейного объекта. Заказчик выбрал второй. Комиссия Орловского УФАС пришла к выводу о том, что заказчик правильно определил объект закупки как линейный, а также правомерно установил дополнительные требования. Поэтому жалоба «Мостремстроя» была признана необоснованной. Теперь и суды двух инстанций установили, что заказчик правильно идентифицировал Колхозный мост в качестве линейного объекта, а не автодороги.

ИА «Орелград»