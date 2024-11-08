Орловцев оштрафовали на 5,5 миллиона рублей за мигрантов

Нарушители незаконно привлекли мигрантов к труду.

В Орловской области в первом полугодии текущего года судами было рассмотрено 12 145 дел об административных правонарушениях, что на 2,5 тысячи дел, или на 17 процентов меньше, чем было в аналогичном периоде 2023 года (14 706 дел). Такие данные привела пресс-служба Орловского областного суда, отметив, что на фоне общего снижения рассмотренных административных дел значительно, более чем в 3 раза, выросло количество дел в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства. В частности, их ловили на нарушении правил пребывания в РФ и незаконном осуществлении трудовой деятельности.

Всего в первом полугодии текущего года суды рассмотрели 325 дел против 107 в 2023 году. По данным облсуда, за отчетный период времени в Орловской области был подвергнут наказанию 321 иностранец и люди без гражданства. Общая сумма наложенных на них штрафов составила почти 2 миллиона рублей, причем штрафы получили 319 человек. Еще двое получили наказание в виде обязательных работ. Административное выдворение было применено к 113 иностранным гражданам и лицам без гражданства.

«По этой же главе КоАП РФ привлечено к ответственности 47 работодателей за незаконное привлечение иностранных гражданин и лиц без гражданства к трудовой деятельности в Российской Федерации, в том числе: юридических лиц – 31, индивидуальных предпринимателей – 10, физических лиц – 6, – перечислили в пресс-службе Орловского областного суда. – Указанным нарушителям назначено предупреждение в семи случаях, штраф назначен 40 лицам на общую сумму более 5,5 миллиона рублей».

В облсуде отметили, что в первом полугодии 2023 года дел данной категории в суды региона не поступало. Тенденция к росту количества данных дел в ведомстве объясняют активизацией работы правоохранительных органов по выявлению случаев незаконной миграции. В своем последнем отчете о состоянии оперативной обстановки в регионе Управление МВД России по Орловской области отмечало, что миграционные процессы характеризуются относительной стабильностью.

Так, за 9 месяцев 2024 года сотрудниками Управления по вопросам миграции УМВД было проведено 309 контрольно-надзорных мероприятий. В результате было выявлено 1362 административных правонарушения, связанных с несоблюдением режима пребывания и проживания в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства и осуществления ими трудовой деятельности. Ответственность за указанные правонарушения предусмотрена статьями 18.8-18.10, 18.15, 18.19, 18.20, 19.27 КоАП РФ.

ИА «Орелград»