В Орловской области столкнулись «Лада» и ПАЗ

Предположительно, речь идёт о школьном автобусе.

Авария обошлась без пострадавших.

Как рассказали в пресс-службе Управления МВД по Орловской области, ДТП случилось сегодня примерно в 8 часов 30 минут. Транспортные средства столкнулись на трассе «Калуга — Орёл», на 181-м километре.

ПАЗ ехал впереди легковой машины. Автобус попытался повернуть налево. В этот момент и произошло столкновение.

«В результате ДТП пострадавших нет. В момент аварии детей в автобусе не было», – пояснили в полиции.

Из этой фразы следует, что речь идёт о школьном автобусе.

На фото с места события заметно, что ДТП было серьёзным. «Лада» получила мощные технические повреждения.

ИА «Орелград»