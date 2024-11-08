В Орловской области столкнулись «Лада» и ПАЗ

Предположительно, речь идёт о школьном автобусе.
Авария обошлась без пострадавших.
Как рассказали в пресс-службе Управления МВД по Орловской области, ДТП случилось сегодня примерно в 8 часов 30 минут. Транспортные средства столкнулись на трассе «Калуга — Орёл», на 181-м километре.
ПАЗ ехал впереди легковой машины. Автобус попытался повернуть налево. В этот момент и произошло столкновение.
«В результате ДТП пострадавших нет. В момент аварии детей в автобусе не было», – пояснили в полиции.
Из этой фразы следует, что речь идёт о школьном автобусе.
На фото с места события заметно, что ДТП было серьёзным. «Лада» получила мощные технические повреждения.
ИА «Орелград»