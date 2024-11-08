В Орловской области столкнулись «Лада» и ПАЗ

8.11.2024 | 16:36 Новости, Происшествия

Предположительно, речь идёт о школьном автобусе.

Фото: t.me/zhest_orel_57

Авария обошлась без пострадавших.

Как рассказали в пресс-службе Управления МВД по Орловской области, ДТП случилось сегодня примерно в 8 часов 30 минут. Транспортные средства столкнулись на трассе «Калуга — Орёл», на 181-м километре.

ПАЗ ехал впереди легковой машины. Автобус попытался повернуть налево. В этот момент и произошло столкновение.

«В результате ДТП пострадавших нет. В момент аварии детей в автобусе не было», – пояснили в полиции.

Из этой фразы следует, что речь идёт о школьном автобусе.

На фото с места события заметно, что ДТП было серьёзным. «Лада» получила мощные технические повреждения.

ИА «Орелград»


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