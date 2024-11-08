На Орловщине запустили горячую линию по школьному питанию

Пожаловаться на нарушения можно в прокуратуру Орловской области.

Здесь принимают звонки с информацией о нарушениях законодательства при организации питания учащихся образовательных организаций. Это касается санитарных и эпидемиологических правил, некачественных продуктов, непредоставлении услуги вообще и любых других сопутствующих моментов.

«Горячая линия» будет работать до 6 декабря.

Информацию можно сообщить по следующим телефонам:

8 (4862) 40-56-48 (старший помощник прокурора области по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи Екатерина Псарёва),

8 (4862) 40-56-21 (помощник прокурора области по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи Маргарита Баранчикова),

8-903-637-14-95 и 8 (4862) 43-63-89 (дежурный прокурор).

«Результаты работы «горячей линии» находятся на контроле», – отметили в ведомстве.

ИА «Орелград»