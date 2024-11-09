На Орловщине назвали самые «популярные» преступления

Большинство преступников попадаются на совершении краж.

В Орловском областном суде состоялся круглый стол с участием с руководства судебной системы региона, в рамках которого были озвучены любопытные статистические данные. Так, было объявлено, что в первой половине 2024 года в районные суды Орловской области поступило на рассмотрение 942 уголовных дела. Для сравнения, в первом полугодии 2023 года в суды поступило 1139 уголовных дел. В текущем году 279 рассматривалось по статье 158 Уголовного кодекса РФ (кража). Данный вид преступлений стал самым распространенным, его доля в общем количестве поступивших дел составила 29,6 процента.

Надо сказать, что кражи в этом негласном рейтинге лидируют с большим отрывом. Но втором месте с долей 12 процентов находятся 113 дел, возбужденных в рамках статьей 228- 234.1 Уголовного кодекса РФ, то есть за незаконные действия с наркотическими средствами и психотропными веществами. Третью строчку занимают нарушения правил безопасности движения и эксплуатации транспорта (статьи 263 – 271.1 УК РФ) – 91 дело, или 9,7 процента.

Далее в рейтинге преступления распределились следующим образом: мошенничество (статьи 159, 159.1 – 159.6 УК РФ) – 53 дела, или 5,6 процента; грабеж (статья 161 УК РФ) – 35 дел, или 3,7 процента; умышленное причинение тяжкого либо средней тяжести вреда здоровью (статьи 111, 112 УК РФ) – 33 дела, или 3,5 процента; преступления в сфере экономической деятельности (статья 169 – 200.7 УК РФ) – 31 дело, или 3,3 процента; преступления против лиц, осуществляющих правосудие и предварительное расследование, других представителей власти (статьи 294 – 298.1, 317 – 321 УК РФ) – 21 дело, или 2,2 процента; убийство (статья 105 УК РФ) – 13 дел, или 1,4 процента.

К слову, количество поступивших уголовных дел о кражах по сравнению с 2023 годом снизилось – с 368 до 279. Также сократилось число уголовных дел за нарушения правил безопасности движения и эксплуатации транспорта – с 150 до 91, за незаконные действия с наркотическими средствами и психотропными веществами – с 137 до 113. Мировым судьям в первом полугодии 2024 года на рассмотрение поступило 289 уголовных дел, и здесь листало мошенничество (статьи 159, 159.1 – 159.6 УК РФ) – 62 дела, или 21,5 процента. А кражи заняли здесь лишь второе место – 58 дел, или 20,1 процента.

ИА «Орелград»