В НХЛ подставные игроки забрасывают шайбы в зачёт орловского замгубернатора

В орловской Ночной Хоккейной Лиге участвуют незарегистрированные молодые хоккеисты.

Как сообщили «Аргументам и Фактам» несколько участников соревнований, некоторые результативные действия записываются на счет вице-губернатора Орловской области Владимира Ивановского.

57-летний отставной генерал и государственный служащий на самом деле любит хоккей и нередко выходит на лед, но сейчас его бомбардирская статистика увеличивается вне зависимости от того, присутствовал ли Ивановский на матче или нет.

Дело в том, что в орловской лиге 40+ было пять команд вместо шести, необходимых по регламенту. Ситуацию удалось исправить, заявив на соревнования ХК «Орел», участником которого и является вице-губернатор.

Благая по замыслу затея, тем не менее, была реализована таким образом, что вызывала недовольство любителей хоккея, на протяжении многих лет выступавших в НХЛ. Большинство из них — обычные мужики, которые просто любят игру и ценят возможность выходить на лед.

«Я просто люблю играть в хоккей и не лезу во все эти истории», — рассказал хоккеист Степан (имена изменены по просьбе игроков, не желающих портить личные отношения с участниками НХЛ), не отрицая, при этом, происходящие в лиге события.

Тем не менее, высокий статус соревнований (в матчах НХЛ играл сам Владимир Путин, не говоря уже про многочисленных людей из его окружения) вызывает у некоторых орловцев не только гордость, но и сожаления о неспортивных действиях местных организаторов турнира.

«В лиге 50+ все всегда четко. А здесь (в лиге 40+) они запустили игроков из „Интер РАО“ и сделали шестую команду. Там играют ребята чуть за 30 — Жуковин, Овсянников, Варламов и еще целый ряд ребят, которых официально там нет, но они играют. Играли с командой „Штурм“ и выиграли 9:1. А могли наколотить и больше. На ровном месте дурь устроили. И все молчат. Нельзя поганить Ночную лигу!», — пожаловался Владимир, играющий в более старшей лиге, но внимательно следящий за всей НХЛ в целом.

Хоккеисты, оказавшиеся в неравных условиях, хотели бы, чтобы матчи ХК «Орел» проходили в присутствии телевизионной бригаде. Им интересно, стали бы молодые хоккеисты «светится» при камерах, а спортивные функционеры приписывать заброшенные шайбы старшим игрокам.

«Там есть несколько игроков за 40, а большинство молодых там играет и хорошо обученных. Там без шансов», — признал хоккеист Николай, считающий, что все происходящее портит впечатления от соревнований.

Отметим, что НХЛ — это любительская лига, созданная 15 декабря 2011 года по инициативе Владимира Путина и прославленных ветеранов отечественного хоккея. Соревнования популярны как среди обычных любителей спорта, так и среди делового сообщества. В Орле, тем не менее, судя по рассказам участников соревнований, в определенный момент что-то пошло не так.

«Медведеву (организатор лиги 40+) хотел бы сказать — ты со студентами ездишь и езди! Не лезь ты туда, куда вам не нужно. Здесь должно быть все прозрачно. И теперь все СМИ будут смеяться — вот это лига 40+, где 30-летние все забивают. Проверить все можно легко — любой может прийти и все посмотреть», — обратился к руководству лиги и общественности Владимир.