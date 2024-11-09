Орловские муниципалитеты могут получить рассрочку по кредитам

Возможность урегулирования денежных обязательств предусмотрена бюджетом региона.

В Орловской области продолжается работа над версткой бюджета на ближайшие три года. Напомним, он был принят депутатами Орловского облсовета в первом чтении и отправлен на доработку. Одна из статей закона о бюджете предусматривает возможность урегулирования денежных обязательств, то есть задолженности муниципалитетов перед Орловской областью. В соответствии с ней правительству региона в 2025 году будет разрешено провести реструктуризацию денежных обязательств муниципальных районов, округов и городов по бюджетным кредитам.

Как следует из документа, она осуществляется путем предоставления отсрочки или рассрочки погашения денежных обязательств на срок не более трех лет с взиманием платы за пользование средствами областного бюджета в размере 0,1 процента годовых, начисляемых на остаток реструктурируемой задолженности по основному долгу. Правила, основания, условия и порядок реструктуризации в 2025 году будут отдельно установлены правительством Орловской области.

Также в закон о бюджете включена норма о том, что в 2025 году реструктуризация денежных обязательств юридических лиц перед Орловской областью не осуществляется. Впрочем, таких должников практически и нет. А вот ряд муниципалитетов такие долги имеет. Например, Ливны, второй по величине город Орловщины, имеет задолженность перед Орловской областью в сумме 39 миллионов рублей – таков долг города по бюджетному кредиту по состоянию на 1 октября 2024 года.

В 2025 году практика предоставления кредитов областью будет продолжена. Деньги будут выделяться в пределах общего объема бюджетных ассигнований в сумме до 7,015 миллиона рублей. Бюджетные кредиты разрешено выделять для частичного покрытия дефицитов бюджетов муниципальных образований на срок до пяти лет, для покрытия временных кассовых разрывов на срок, не выходящий за пределы текущего финансового года. Также область вправе кредитовать районы и города на мероприятия по ликвидации последствий стихийных бедствий. Срок таких кредитов ограничен пятью годами.

Бюджетные кредиты предоставляются муниципальным образованиям Орловской области на условиях возмездности и возвратности, только при наличии обязательств по возврату кредита, уплате процентов и иных платежей. Впрочем, казенные кредиты являются очень дешевыми. Так, на 2025 год ставка по кредитам для частичного покрытия дефицитов бюджетов и временных кассовых разрывов составит 0,1 процента годовых, на ликвидацию последствий стихийных бедствий – 0 процентов.

ИА «Орелград»