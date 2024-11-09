Обслуживание и содержание ИТС обойдется Орлу в 30 млн рублей

Интеллектуальная транспортная система должна разгрузить дороги города.

Подведены итоги двух открытых конкурсов, касающихся ИТС. Выполнение работ по содержанию и обслуживанию объектов интеллектуальной транспортной системы в 2025 году (в рамках содержания улично-дорожной сети) обойдется в 20 млн рублей. В аналогичный период обеспечение работы системы видеонаблюдения ИТС оценили в 10 млн рублей.

В двух конкурсах по окончании срока подачи заявок подано только по одной – от ООО “ЕДИНАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СИСТЕМА – ФИЦ”. В ГИС «Закупки» 5 ноября размещены контракты, подписанные с Объединенным муниципальным заказчиком. Цена равна начальной.

ООО «ЕНДС – ФИЦ» зарегистрировано 10 декабря 2008 года в городе Орёл. Основные виды деятельности компании включают создание и использование баз данных и информационных ресурсов. С 29 октября минувшего года директор – Елена Черкасова. Учредитель – Евгений Алексеев. Ранее им был экс-депутат облсовета Александр Семкин. Уставный капитал компании – 10 000 рублей. По данным kartoteka.ru, среднесписочная численность сотрудников – один человек.

В ходе нескольких этапов внедрения ИТС в Орловской агломерации к автоматической системе управления дорожным движением были подключены более 50 светофорных объектов. В Орле установлены свыше 160 детекторов транспортного потока, более 30 «умных» остановок. Запущены по одной стационарной и мобильной автоматической дорожной метеостанции. В 2024-2026 годах специалисты планировали обновление и настройку существующих систем, модернизацию светофорных объектов, установку дорожных контроллеров, детекторов транспорта, камер. В идеале на «умных» перекрестках схема работы сигналов должна соответствовать загруженности и потокам.

ИА “Орелград”