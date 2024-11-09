В Кромском районе произошло смертельное ДТП на встречке

Обстоятельства аварии устанавливает орловская Госавтоинспекция.

ДТП произошло 9 ноября на 417 километре трассы М-2 «Крым». Автомобиль «Хонда» двигался со стороны Орла в направлении Курска, а во встречном направлении ехал «Форд». По предварительной информации, около 08:50 на пересечении неравнозначных дорог перекрёсток переезжал автобус. Водитель «Хонда», объезжая его, попал на встречную полосу, где столкнулся с «Фордом», сообщили в УМВД России по Орловской области.

В результате ДТП погиб пассажир «Хонды». Госпитализированы водители столкнувшихся автомобилей, а также ещё один пассажир «Хонды».

ИА “Орелград”