Орловцу пришлось доказывать право на ИВЛ через суд

Инвалид получил аппарат для искусственной вентиляции легких.

Прокуратура Советского района города Орла по обращению местной жительницы провела проверку соблюдения законодательства в области льготного лекарственного обеспечения граждан. Выяснилось, что сын заявительницы, инвалид первой группы, страдает тяжелым заболеванием и нуждается в паллиативной помощи. Для поддержания жизненных функций ему необходим аппарат для искусственной вентиляции легких для домашнего использования, а также другие медицинские изделия и лекарства. Однако, вопреки законодательству, инвалид не был своевременно обеспечен.

Для восстановления законности прокуратура подала иск в суд, требуя обязать региональный департамент здравоохранения и поликлинику № 2 города Орла предоставить ИВЛ и необходимые лекарства. Суд удовлетворил требования ведомства. Права инвалида были восстановлены: ему предоставили аппарат для искусственной вентиляции легких, а также другие жизненно важные изделия и лекарства. Вопрос соблюдения прав остается под контролем прокуратуры, сообщили в Генеральной прокуратуре.

Ранее в СМИ обращался благотворительный фонд «Живи сейчас». Активисты заявили, что в Орловской области столкнулись с многочисленными фактами врачебного равнодушия, местами с безграмотностью и нежеланием выполнять свои должностные обязанности. Фонд пытался помочь Ноздрину Денису, у которого диагностирован боковой амиотрофический склероз (БАС). Это смертельное нейродегенеративное заболевание, при котором гибнут двигательные нейроны в головном и спинном мозге, что приводит к постепенной утрате способности двигаться, говорить, глотать и даже дышать самостоятельно. Без своевременной помощи в виде лекарств и оборудования, включая дыхательное, летальный исход становится намного ближе – пациенту просто не прожить без НИВЛ, откашливателя и аспиратора. Трагический случай с Ноздриным, к сожалению, не единичный, сообщили в фонде. На учёте находились три пациента из Орловской области, которые не дождались своевременной помощи от региона. Закупочные мероприятия не покрывают реальные потребности и производятся в заявительном, а не плановом порядке.