Департамент образования отметил успехи и дефициты по результатам ЕГЭ

В Орловской области обсудили итоги экзаменационной кампании 2024 года.

“Экзамены для 2657 выпускников прошли без организационных сбоев на высоком технологическом уровне”, – сообщила на совещании в администрации региона глава департамента образования Татьяна Патова. Приоритетными предметами по выбору для сдачи ЕГЭ остались традиционные обществознание, математика профильного уровня и биология.

В этом году отмечается рост результатов единого государственного экзамена по предметам естественно-научного цикла (физике, химии и биологии) и профильной математике. Стабильными остались результаты выпускников по истории, литературе, базовой математике и географии.

Также произошло увеличение числа максимальных баллов на ЕГЭ. 44 участника набрали по 100 баллов по одному из сданных предметов, двое выпускников – по двум. Также отмечен значительный рост максимальных баллов по ЕГЭ по математике, физике и химии. Впервые в этом году в ЕГЭ по русскому языку участвовала ученица 10-го класса частной школы «Леонардо» – она набрала 97 баллов.

В то же время Патова отметила, что анализ результатов прошедшей экзаменационной кампании выявил не только положительные тенденции предоставления качественного образования, но и, конечно, определённые проблемы. Незначительно, но выросла доля выпускников, которые не преодолели минимальный порог по обществознанию, английскому языку и литературе. Также уменьшилось количество стобалльных результатов по информатике. В прошлом году их было четыре, в 2024 – только один.

Четыре 11-классника региона не получили аттестат о среднем общем образовании. Двое из них обучаются в профессиональных образовательных организациях. Двое уже начали трудовую деятельность и планируют участвовать в государственной аттестации в следующем году.

На основе анализа результатов участников ЕГЭ в регионе определены основные направления и мероприятия по подготовке к экзаменационной кампании 2025 года и устранению выявленных образовательных дефицитов. В соответствии с дорожной картой проводятся обучающие мероприятия по использованию результатов оценочных процедур для руководителей школ, курсы повышения квалификации для учителей, разнообразные обучающие вебинары.

Заместитель губернатора Вадим Тарасов подчеркнул, что необходимо провести анализ муниципальных образований и образовательных учреждений, которые допустили снижение показателей ЕГЭ.

«Из 1279 сдававших обществознание 229 человек не прошли минимальный порог. Это огромный процент. Значит, там есть проблемы. Возможно, проблемы в учебном заведении, возможно, проблемы в преподавателях», – предположил Тарасов. Он поручил подготовить доклад о проблемах и возможных путях их решения до конца текущего года.

ИА “Орелград”