В Орле молодым семьям участников СВО помогут с жильём

Новый вид поддержки ввели на федеральном уровне.

Социальные выплаты будут предоставляться на покупку или строительство жилья. Для этого каждому из супругов ещё не должно исполниться 35 лет. Также семья должна официально нуждаться в улучшении жилищных условий. А вот наличие или отсутствие детей роли не играет.

Кроме того, такую господдержку может получить одинокий родитель (тоже в возрасте до 35 лет), который воспитывает одного ребёнка или нескольких детей.

Размер выплаты может составлять от 30 до 35% от стоимости жилья. «Средства можно направить на покупку дома, квартиры в новостройке, строительство собственного жилья, а также на первоначальный взнос или погашение ипотеки», – рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Орловской области.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

ИА «Орелград»