В Орле молодым семьям участников СВО помогут с жильём

11.11.2024 | 17:22 Важное, Новости, СВО

Новый вид поддержки ввели на федеральном уровне.

Фото: ИА “Орелград”

Социальные выплаты будут предоставляться на покупку или строительство жилья. Для этого каждому из супругов ещё не должно исполниться 35 лет. Также семья должна официально нуждаться в улучшении жилищных условий. А вот наличие или отсутствие детей роли не играет.

Кроме того, такую господдержку может получить одинокий родитель (тоже в возрасте до 35 лет), который воспитывает одного ребёнка или нескольких детей.

Размер выплаты может составлять от 30 до 35% от стоимости жилья. «Средства можно направить на покупку дома, квартиры в новостройке, строительство собственного жилья, а также на первоначальный взнос или погашение ипотеки», – рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Орловской области.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

ИА «Орелград»


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