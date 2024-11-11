Орловская поликлиника не сумела взыскать всю неустойку с поставщика

Дело о ремонте помещения для томографа дошло до суда.

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел иск БУЗ «Поликлиника №2» к ООО «Новый стиль». Медики просили взыскать с коммерсантов неустойку в размере 460 224,99 рубля. Ответчик исковые требования не признал. Начало истории было положено в декабре 2022 года, когда стороны заключили контракт на капитальный ремонт помещений медучреждения. Ремонт потребовался для последующей установки в помещении аппарата компьютерной томографии.

Цена контракта составила 3,033 миллиона рублей, ремонт должен был быть окончен не позднее 20 декабря 2022 года. Однако в сроки подрядчик не уложился. В августе 2023 года дополнительным соглашением цена контракта была уменьшена до 2,998 миллиона рублей, и только 12 декабря 2023 года ответчиком был сформирован, подписан усиленной электронной подписью и размещен в Единой информационной системе акт о приемке выполненных работ.

Кстати, сумма снова уменьшилась – до 2,982 миллиона рублей. 21 декабря 2023 года акт был подписан представителем поликлиники, которая также направила подрядчику несколько требований об уплате пеней, начисленных за просрочку. Ответчик просил поликлинику списать пени на основании постановления правительства РФ, но ему было в этом отказано. По мнению медучреждения, работы по контракту были выполнены не в полном объеме. Затем стороны подписали соглашение о расторжении контракта, в котором они подтвердили, что обязательства по контракту выполнены подрядчиком на сумму 2,982 миллиона рублей.

Пикантности ситуации добавляет то, что и поликлиника свои обязательства в установленный срок не исполнила. Из материалов дела следует, что ее задолженность перед подрядчиком в какой-то момент составила 2,072 миллиона рублей. Медучреждение даже предлагало удержать из этой суммы неустойку, которую оно оценило в 460,22 тысячи рублей. Но в суде представители истца пояснили, что причитающаяся подрядчику сумма была полностью выплачена, без удержания неустойки.

Поскольку в досудебном порядке требования о выплате пени удовлетворены не были, учреждение обратилось в арбитражный суд, который счел возможным снизить размер неустойки в 30 раз – до 9494 рублей. Данную сумму суд постановил взыскать с подрядчика, отметив, что в «остальной части оснований для удовлетворения иска не имеется».

ИА «Орелград»