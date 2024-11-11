Орловские строители пожаловались на высокие кредиты

Доступность кредитов возглавила рейтинг ограничений.

Аналитики Орелстата оценили деловую активность строительных организаций Орловской области. Оценка была проведена в рамках социологического опроса, респондентами в котором выступили руководители строительных организаций региона. В частности, их попросили назвать ограничения, которые наиболее заметно влияли на бизнес в третьем квартале 2024 года. Основным сдерживающим фактором был назван высокий процент коммерческого кредита – такое мнение высказали 39 процентов опрошенных статистиками руководителей.

Впрочем, недалеко ушла высокая стоимость материалов, конструкций и изделий – 36 процентов респондентов выделили данный фактор. Далее в списке следуют: высокий уровень налогов (26 процентов), неплатежеспособность заказчиков (16 процентов), погодные условия (15 процентов), недостаток квалифицированных рабочих (по 12 процентов), недостаток финансирования (9 процентов), конкуренция со стороны других строительных фирм и недостаток заказов на работы (6 процентов).

«По данным обследования деловой активности строительных организаций, отражающего взгляды руководителей на текущую конъюнктуру в сфере строительного бизнеса и перспективы его развития, проведенного по состоянию на 10 августа, индекс предпринимательской уверенности в строительстве в третьем квартале 2024 года составил -7 процентов», – следует из информации Орелстата.

На доступность кредитов напрямую влияет ключевая ставка, которую напомним, за последнее время Центробанк поднимал дважды. Так, в сентябре совет директоров Банка России повысил ключевую ставку сразу на 100 базисных пунктов — до 19 процентов годовых. А несколько дней назад ключевую ставку увеличили уже до 21 процента – как сообщалось, из-за инфляции, годовой уровень которой Росстат оценил в 8,63 процента. Центробанк объяснял принятие такого решения высоким инфляционным давлением. Действовавшие ранее банковские ставки, по мнению Центробанка, «недостаточно сдерживали кредитование, и внутренний спрос все еще превышал возможности экономики расширить производство».

«В нынешних условиях экономики и государство, и частный бизнес должны направлять ресурсы на приоритетные направления и тем, кто может этими ресурсами наиболее рачительно распорядиться. Это, конечно, требует решения застарелых проблем с эффективностью, с производительностью, пересмотра круга проектов, которые имеет смысл реализовывать, этим этот период и сложен», — заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на заседании комитета по финансовому рынку в Госдуме.

ИА «Орелград»