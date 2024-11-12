Подрядчик станции умягчения не хочет возвращать Орлу 98 миллионов

Компания подала жалобу на решение Арбитражного суда.

Она будет рассмотрена 10 декабря. В вопросе будет разбираться 19-й Апелляционный арбитражный суд. Об этом пишет «Вечерний Орёл».

Первоначальный иск к ООО «Транком Строй» подавал «Объединенный муниципальный заказчика Орла». В сентябре этого года арбитраж вынес решение о взыскании средств — 94,4 миллиона рублей «неосновательного обогащения».

«Транком Строй» взялось за проект по созданию станции умягчения воды. Объект должен был появиться на улице Береговой ещё в минувшем году. Однако работы практически не велись.

Тем не менее, подрядчик смог получить солидный аванс — 108,8 миллиона рублей из общей суммы в 217,5 миллиона.

На данный момент в картотеке арбитражного суда целых 53 дела, связанных с этой компаний. В основном, она выступает в качестве ответчика.

ИА «Орелград»