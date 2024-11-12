Скончалась руководитель ансамбля «Каравай» Светлана Чабан

12.11.2024 | 11:28 Культура, Новости

Она ушла из жизни на 60-м году.

Фото: Департамент культуры Орловской области

Информацию сообщили в Департаменте культуры Орловской области.

«В памяти коллег и многочисленных учеников Светлана Николаевна навсегда останется человеком большой души, мудрым и чутким наставником, добрым и верным другом, истинным профессионалом своего дела, посвятившим всю свою жизнь творчеству», – высказались чиновники.

Светлана Чабан являлась заслуженным работником культуры России. Звание присвоили в 2011-м году.

Орловчанка работала в фольклорном ансамбле «Каравай» около 30 лет. Также Чабан преподавала в Орловском государственном институте культуры.

ИА «Орелград»


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