Скончалась руководитель ансамбля «Каравай» Светлана Чабан

Она ушла из жизни на 60-м году.

Информацию сообщили в Департаменте культуры Орловской области.

«В памяти коллег и многочисленных учеников Светлана Николаевна навсегда останется человеком большой души, мудрым и чутким наставником, добрым и верным другом, истинным профессионалом своего дела, посвятившим всю свою жизнь творчеству», – высказались чиновники.

Светлана Чабан являлась заслуженным работником культуры России. Звание присвоили в 2011-м году.

Орловчанка работала в фольклорном ансамбле «Каравай» около 30 лет. Также Чабан преподавала в Орловском государственном институте культуры.

ИА «Орелград»