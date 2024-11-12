Проект ремонта «Бунинки» успешно прошел экспертизу

Акт государственной экспертизы обнародовали областные власти.

Проектная документация по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Областная библиотека им. И.А. Бунина» успешно прошла государственную историко-культурную экспертизу. Из акта, обнародованного областными властями, следует, что проект.

разработанный ООО «Петроградпроект» по заказу КУ ОО «Орелгосзаказчик», соответствует требованиям законодательства РФ о памятниках истории и культуры. В связи с чем выдано положительное заключение.

Ранее на основании отчета по инженерно-техническим изысканиям было сделано заключение о ограниченно-работоспособном техническом состоянии объекта. Для восстановления эксплуатационной пригодности конструкций и приспособления здания к современному использованию был принят ряд решений. Так, проектом предусмотрено восстановление эксплуатационной пригодности и обеспечение долговечности фундаментов, монтаж негорючих железобетонных перекрытий взамен демонтированных деревянных, раскрытие проемов в капитальных несущих стенах путем устройства металлических перемычек.

Предусмотрена замена существующих и устройство новых лестничных маршей, выполненных из монолитного железобетона, замена деревянных конструкций кровли на металлическую стропильную систему. Кстати в предметы охраны здания входят фасадные решения и выборочные интерьеры помещений. Экспертиза пришла к выводу, что проектные решения не нарушают предмет охраны, а восстанавливаемые архитектурные элементы обоснованы научно-архивными исследованиями.

Проектом предусмотрена расчистка фасадов от загрязнений и красочных слоев, ремонт кирпичной кладки, реставрация штукатурного слоя и лепного декора с восстановлением утрат по сохранившимся образцам, реставрация гранитных плит, окраска фасадов, демонтаж поздних решеток вдоль окон подвального этажа и наружных блоков кондиционеров с фасадов, восстановление кирпичных парапетных столбов и стальных ограждений по чертежам 1950-х годов, замена ограждения – с восстановлением в виде балюстрады с каменными перилами и основанием по всему периметру здания на террасах и балконах по иконографическим материалам и так далее.

Изначально на месте будущей областной библиотеки располагался Орловский кафедральный Петропавловский собор, взорванный в 1941 году. В 1952 году на месте строительства по будущим фасадам библиотеки были заложены шурфы и скважины, которые выявили «слой насыпного строительного мусора с преобладанием кирпича». Участок был освоен без сноса построек и при незначительных планировочных работах.

Строительство орловской библиотеки велось по типовому проекту Ставропольской краевой публичной библиотеки, построенной в 1955 году. В Орле здание было возведено в 1958 году, а в 1960 году такая же библиотека была построена в Нальчике. Свое нынешнее название библиотека получила на основании постановления главы администрации области от 15 октября 1992 года «Об увековечении памяти И.А. Бунина в г. Орле».

В 1996-1998 годах в здании проводилась реконструкция, целью которой было значительное расширение площадей для обслуживания читателей, улучшения условий труда сотрудников библиотеки. В читальном зале был выстроен дополнительный этаж-антресоль, частично заменены столярные оконные заполнения с сохранением исторической расстекловки. При замене кровли были демонтированы парапетные столбики и ограждающие решетки.

В 2007 года областной библиотеке было выдано охранное обязательство, в 2011-2014 годы был проведен косметический ремонт фасадов. С конца 2009 года в Орле обсуждались планы восстановления Петропавловского собора на историческом месте, где территориально сейчас находится областная библиотека им. Бунина, однако обсуждения ни к чему не привели. В настоящее время здание используется по своей первоначальной функции.

ИА «Орелград»