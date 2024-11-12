Орловцы смогут написать экологический диктант

Для участия надо посетить официальную страницу всероссийской акции.

Организаторы Всероссийского экологического диктанта пригласили желающих орловцев принять участие в этой ежегодной акции. Она пройдет в период с 25 ноября по 8 декабря 2024 года. Экодиктант называют крупнейшим просветительским проектом страны в деле защиты природы. В 2023 году он был проведен в 89 регионах России и 182 зарубежных странах, в нем приняли участие в общей сложности 5,3 миллиона человек. Причем одновременно с официальным интернет-порталом акции работали 3410 офлайн-площадок.

Запись на участие в Экодиктанте уже началась, для этого надо зайти на официальный сайт акции и заполнить форму, следуя простым инструкциям.Как сообщил Алекандр Двойных, председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, с этого года официальный старт Экодиктанта решено проводить в разных регионах России, а центральной площадкой станет Мурманская область. Торжественное открытие пройдет 25 ноября именно в Мурманске».

«В шестом Экодиктанте оргкомитет сделал упор на вопросах про заповедные территории России, Красную книгу РФ и экотуризм. Мы уверены, эти темы позволят всем участникам узнать много нового, а также станут отличной проверкой знаний», – говорит Наталья Соколова, сопредседатель федерального оргкомитета Экодиктанта. По ее словам, можно зарегистрировать свою офлайн-площадку и стать частью самого масштабного проекта в сфере экологии. Онлайн-регистрация на портале стала еще проще, удобнее и быстрее.

Тем временем в Орле написали «Большой этнографический диктант». Акция проходила с 1 по 8 ноября в России и других странах. Орловцы проверили свои знания по этнографии на площадке, организованной на базе Орловского государственного университета имени И.С. Тургенева. Организатором орловской площадки с 2016 года выступает кафедра социальных наук и этнонациональных процессов философского факультета.

«В этом году в связи с проведением Года семьи, в диктанте увеличилось количество вопросов, посвященных семейным традициям, обычаям сватовства разных народов России», – рассказала Наталья Якушина, доцент кафедры. В ОГУ также отметили, что интерес к этой акции остается стабильно высоким. Диктант написали более 100 орловцев, самому младшему из них всего 12 лет, а самому старшему — 60 лет.

«Большой этнографический диктант – это просветительский проект, который знакомит с культурой народов, проживающих в России, а также позволяет оценить общий уровень этнокультурной грамотности. Проводится Федеральным агентством по делам национальностей», – уточнили в ОГУ. Текст включал в себя 30 вопросов: 20 вопросов – общефедеральная часть, единая для всех участников; 10 вопросов – уникальная часть диктанта для каждого субъекта Российской Федерации и других стран. На ответы участникам было отведено 45 минут, за выполнение всех заданий можно было набрать максимум 100 баллов. В ОГУ подчеркнули, что среди участников диктанта были и стобалльники.

Возрастное ограничение: 6+

ИА «Орелград»