Аудиторам КСП увеличили денежное содержание

Соответствующий закон уже вступил в законную силу.

Вступили в силу поправки, внесенные на прошедшей сессии депутатами Орловского облсовета в закон «О Контрольно-счетной палате Орловской области». Как следует из обзора поправок, подготовленного специалистами производителя регионального выпуска системы КонсультантПлюс, в соответствии с законом аудиторам КСП устанавливается ежемесячное денежное содержание в размере ежемесячного денежного содержания заместителя председателя комитета Орловского областного Совета народных депутатов, работающего на профессиональной основе.

«Ранее денежное содержание аудитора составляло 70 процентов ежемесячного денежного содержания заместителя председателя Контрольно-счетной палаты, – уточнили аналитики. – Заместителю председателя Контрольно-счетной палаты устанавливается ежемесячное денежное содержание в размере ежемесячного денежного содержания председателя комитета областного Совета, работающего на профессиональной основе, а не в размере денежного содержания заместителя председателя комитета областного Совета, как было установлено ранее».

Кроме того, вступило в силу постановление Орловского областного Совета народных депутатов о внесении изменений в порядок выдачи удостоверения регионального уполномоченного по правам человека. В соответствии с поправками, омбудсмен обязан сдать недействительное удостоверение в отдел кадров, где оно подлежит уничтожению в порядке, установленном едиными правилами организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов.

«В случае невозможности сдачи или отказа от сдачи удостоверения уполномоченным отделом кадров в течение семи дней со дня прекращения полномочий уполномоченного готовится сообщение о недействительности удостоверения, которое размещается на официальном сайте Орловского областного Совета народных депутатов в день его подготовки», – добавили аналитики.

ИА «Орелград»