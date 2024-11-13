В Орле объявили о перебоях с отоплением в детсадах и школах

Также снижены параметры по десяткам жилых домов.

Об этом объявили в АО «Орёлгортеплоэнерго».

Так, сегодня утром температура батарей отопления и горячей воды снизилась в детских садах №10 и №61, а также в школах №6 и №28. Причиной стали работы по ремонту котла в котельной на Латышских стрелков, 109.

Уточняется, что неудобства придётся терпеть неизвестный период времени — до устранения данной проблемы.

По той же причине похолодало в жилых домах по адресам:

Авиационная 2, 6, 7, 7, корпус 2;

Комсомольская, 300, 302, 304, 306, 310, 310/1, 312, 314, 316, 322-А, 322, 324, 326, 328, 332, 334, 338, 340, 342, 344, 346, 350, 352, 354, 356, 358, 360, 362, 364, 366, 368, 370, 372, 272, 274, 282, 284, 286, 288;

Латышских стрелков, 107;

Планерная, 29, 31, 31/2, 33, 35, 37.

Кроме того, до 16 часов будет отключена котельная на Советской, 23-А. Здесь проводятся работы по химическому промыву теплообменника. Без тепла и горячей воды остались дома:

Набережная Дубровинского, 76, 86, 88, 90;

Покровская, 20, 28, 32;

Советская, 15, 17, 19, 25.

Также до 17 часов будет отключена котельная на Связистов, 1 (в связи с ремонтом теплосети). Соответствующих услуг временно лишились потребители в домах на Комсомольской, 66, и Панчука, 13.

ИА «Орелград»