КСП не смогла оценить структуру госдолга Орловской области

Для достоверной оценки аудиторам не хватило документации.

В Орловской области продолжается работа над проектом бюджета региона на ближайшие три года. Напомним, в первом чтении он уже был утвержден депутатами орловского облсовета, после чего его отправили на доработку. Проект, принятый в первом чтении, предполагает меры по оптимизации бюджетных расходов, в том числе затрат на обслуживание государственного долга Орловской области.

Законопроектом предлагается установить верхний предел государственного внутреннего долга Орловской области: по состоянию на 1 января 2026 года – в сумме 20,475 миллиарда рублей; на 1 января 2027 года – в сумме 18,931 миллиарда рублей; на 1 января 2028 года – в сумме 17,366 миллиарда рублей. Верхний предел государственного внешнего долга Орловской области предлагается установить: по состоянию на 1 января 2026 года – в сумме 33 574,9 тыс. евро, или 1,484 миллиарда рублей; на 1 января 2027 года – в сумме 30 156,6 тыс. евро, или 1,333 миллиарда рублей; на 1 января 2028 года – в сумме 26 434,5 тыс. евро, или 1,168 миллиарда рублей.

Первый проект бюджета был проанализирован специалистами региональной Контрольно-счетной палаты. В своем заключении они указали, что предлагаемый законопроектом верхний предел государственного долга Орловской области соответствует ограничениям, установленным пунктом 4 статьи 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации. В очередном бюджетном цикле планируется поэтапное сокращение долговой нагрузки – соотношения государственного долга к объему доходов областного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений – с 65,3 процента в 2024 году до 45,2 процента в 2027 году.

В то же время КСП отметила, что «оценка структуры государственного долга не произведена в связи с отсутствием в пакете документов приложений к законопроекту, утверждающих программу государственных заимствований и источники финансирования дефицита бюджета на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов». В ходе презентации проекта бюджета департамент финансов Орловской области сообщал, что в 2025 году планируется сокращение государственного долга на 1,384 миллиарда рублей. Изменение государственного долга произойдет в связи с погашением основного долга по кредитам в сумме 1,675 миллиарда рублей и привлечением инфраструктурного бюджетного кредита в объеме 291,4 миллиона рублей.

ИА «Орелград»