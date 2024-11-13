В сети рассказали о борьбе с «Муму»

Главархив презентовал необычную онлайн-книгу про Тургенева.

Необычное издание представил Главархив Москвы. Речь идет об электронной книге «И.С. Тургенев. Московские страницы биографии». Найти ее можно в виртуальном музее «Москва — с заботой об истории». В издании представлены документы из фондов Главархива, рассказывающие о борьбе за произведения писателя среди цензоров и поклонников его таланта. Книга была представлена в честь дня рождения самого знаменитого писателя-орловца. На основе архивных документов в книге рассказывается об ограничениях, наложенных на публикации членами цензурного комитета.

«Например, в издании представлена фотография рукописного документа из журнала заседаний Московского цензурного комитета, в котором записано решение «О запрещении к публикации Комитетом грамотности при Московском обществе сельского хозяйства рассказа Ивана Тургенева «Муму», – сообщает Главархив. – Произведение предназначалось для народного чтения. Однако цензор по фамилии Воронцов-Вельяминов выступил с докладом о том, что содержание данного произведения и особенно сцены, содержащие в себе описание деспотизма помещицы, могут излишне взволновать крестьян и настроить их против помещиков России».

Мнение о том, что данный рассказ нежелателен для народного чтения, власти услышали и с резолюцией цензора согласились. Иначе складывалась борьба со знаменитыми «Записками охотника». В данном случае цензор допустил сборник к печати, после чего него не просто уволили со службы, но и лишили пенсии. Причем сделано это было по личному распоряжению императора Николая I. Между прочим, цензором тоже был человек не простой – князь Владимир Львов.

«В документе говорилось о том, что в сборнике, допущенном к публикации, изображена карикатура на помещичий уклад, а рассказы порочат честь русских дворян, – пояснили в Главархиве. – Несмотря на множество препятствий, произведения Ивана Тургенева доходили до читателей и зрителей. Его пьесу «Нахлебник» отстаивал актер Михаил Щепкин, отрывки из романа «Дым» были включены в программу торжественного литературного вечера, который был организован членами Общества распространения полезных книг в 1871 году».

ИА «Орелград»