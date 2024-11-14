Хозяина хостела крупно оштрафовали за иностранцев

Размер штрафа остался крупным даже после его сокращения судом вдвое.

В Орле индивидуального предпринимателя – владельца хостела – оштрафовали на 600 тысяч рублей – по 200 тысяч рублей штрафа было наложено за каждого из троих иностранных граждан, которые проживали в хостеле и информация о которых была направлена владельцем в полицию с нарушением установленного срока. Такое решение принял арбитражный суд Орловской области, изучивший материалы трех административных дел. Последние были заведены сотрудниками Управления по вопросам миграции регионального Управления МВД.

Кстати, иск подал индивидуальный предприниматель, потребовав отменить постановления правоохранителей. Интересы ведомства в суде отстаивали представители УМВД. В обоснование заявленного требования ИП указал, что в августе 2023 года в хостеле проживали три иностранных гражданина. Уведомления об их отъезде, по версии ИП, были направлены в Управление по вопросам миграции своевременно. Однако они якобы не были приняты в связи с отсутствием на уведомлении подписи и печати индивидуального предпринимателя.

Повторная подача уведомлений была осуществлена спустя пару недель, уже в сентябре 2023 года. Продолжение история получила в январе 2024 года, когда инспектором УВМ был составлен рапорт на имя начальника УМВД России по Орловской области. Из него следовало, что в рамках мониторинга информационных учетов МВД России были выявлены признаки нарушения сроков предоставления сведений о прибытии в хостел и убытии из него трех иностранных граждан.

После этого была проведена внеплановая документарная проверка в сфере контроля за соблюдением миграционного законодательства. Результаты были зафиксированы: уведомления об убытии иностранцев в орган миграционного учета были представлены с нарушением установленного срока. Также были выявлены признаки фиктивной постановки на миграционный учет иностранного гражданина. По каждому факту непредставления в срок уведомления о прибытии и убытии иностранных граждан были составлены протоколы об административном правонарушении.

Затем постановлениями УВМ УМВД предпринимателя привлекли к административной ответственности, предусмотренной частью 4 статьи 18.9 КоАП РФ с назначением наказания в виде административного штрафа в размере 400 000 рублей по каждому постановлению. Не согласившись с этим, ИП обратился в суд, который не нашел в действиях правоохранителей ничего незаконного и неправомерного. Однако постановления все-таки были изменены – суд учел финансовое положение ИП и снизил вдвое штраф по каждому постановлению, то есть общая сумма штрафа снижена с 1,2 миллиона до 600 тысяч рублей.

ИА «Орелград»