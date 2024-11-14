Туристический налог будут взимать по новым правилам

Изменения в законодательстве анонсировала налоговая служба.

С 1 января 2025 года Налоговый кодекс дополняется главой 33.1, которая регламентирует порядок применения туристического налога. Об этом сообщается на сайте налоговой службы. По данным ведомства, плательщиками налога в соответствии с новой статьей признаются организации и физические лица, оказывающие услуги по предоставлению мест для временного проживания физических лиц в средствах размещения. А налоговой базой является стоимость такой услуги без учета сумм налога и НДС.

«Ставка устанавливается нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований и в 2025 году не может превышать 1 процента, – следует из информации ФНС. – Налог будет рассчитываться в течение того налогового периода, в котором осуществлялся полный расчет с лицом, приобретающим услугу по временному проживанию. Исчисление производится исходя из налоговой ставки, действующей в указанный налоговый период. При этом расчет налога не зависит от даты фактического получения услуги в средстве размещения или даты частичной оплаты такой услуги».

Напомним, что на прошедшей сессии депутаты Орловского горсовета приняли решение о введении туристического налога на территории города Орла. Решение начнет действовать с 1 января 2025 года. Налоговые ставки установлены в следующих размерах: в 2025 году – 1 процент, в 2026 году – 2 процента, в 2027 году – 3 процента, в 2028 году – 4 процента, начиная с 2029 года – 5 процентов от налоговой базы.

Также установлены дополнительные категории физических лиц, стоимость услуг по временному проживанию которых не включается в налоговую базу, при условии предоставления ими налогоплательщику документов, подтверждающих соответствующий статус физического лица. В данный список включены: лица, имеющие место жительства на территории Орловской области; лица, имеющие на своем иждивении трех и более несовершеннолетних детей, детей старше восемнадцати лет, обучающихся по очной форме обучения до получения образования, но не более чем до двадцати трех лет.

Кроме того, в нем присутствуют лица, вынужденно покинувшие территории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области, а также постоянно проживающие на территории субъектов Российской Федерации, в которых введены максимальный и средний уровни реагирования, вынужденно покинувшие жилые помещения и находящиеся в пунктах временного размещения на территории города Орла.

ИА «Орелград»