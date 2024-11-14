В Орловской области помогут семьям погибших спасателей

Порядок оказания помощи утвердило правительство региона.

Областные власти утвердили порядок возмещения расходов, связанных с подготовкой к перевозке тел, перевозкой тел, погребением спасателей профессиональных аварийно-спасательных служб и формирований, создаваемых правительством Орловской области. Речь идет о погибших при исполнении обязанностей или умерших в результате увечья, ранения, травмы, контузии и заболевания, полученных в период или в связи с исполнением обязанностей.

Право на возмещение расходов имеют супруг или супруга погибшего спасателя, его близкие родственники (дети, родители, усыновленные, усыновители, родные братья и родные сестры, внуки, дедушка, бабушка). В случае их отсутствия, право на помощь получают иные родственники или законные представители погибшего спасателя. Если не окажется и таковых, то расходы область возместит тому человеку, который возьмет на себя организацию похорон.

Возмещение расходов осуществляется за счет средств областного бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до управления по делам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Орловской области. Это ведомство назначено главным распорядителем средств областного бюджета по данному направлению.

Возмещению подлежат расходы на оплату следующих видов ритуальных услуг: оформление документов, необходимых для погребения; доставка погибшего в морг и услуг морга; предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения; подготовка к перевозке и перевозка тела с места его гибели к месту погребения или кремации; перевозка тела на кладбище или в крематорий; погребение или кремация с последующей выдачей урны с прахом; изготовление и установка памятников, намогильных сооружений и надгробий. Власти возместят только документально подтвержденные расходы, при этом компенсация расходов на изготовление и установку надгробных памятников составляет не более 15 000 рублей.

ИА «Орелград»