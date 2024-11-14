Льготы для детей участников СВО расширили во Мценске

Новые меры социальной поддержки ввела местная мэрия.

Администрация города Мценска в целях социальной поддержки отдельных категорий граждан ввела новые льготы. Как следует из постановления, они предназначены детям граждан Российской Федерации, призванных на военную службу по мобилизации или проходящим военную службу по контракту, участвующих в специальной военной операции. Также льготы положены детям граждан, погибшим или умершим при выполнении специальных задач в ходе проведения специальной военной операции, либо позднее указанного периода, но вследствие увечья, ранения, травмы, контузии или заболевания, полученного в ходе проведения СВО.

Льгота будет действовать и в случае объявления участника СВО судом умершим или безвестно отсутствующим, либо в случае досрочного увольнения участника СВО с военной службы по состоянию здоровья. В городе введены следующие меры социальной поддержки: преимущественное право на перевод в другие, наиболее приближенные к месту жительства муниципальные образовательные организации города Мценска, реализующие программы дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования.

Преимущественное право зачисления в группы продленного дня и круглосуточного пребывания в муниципальных дошкольных образовательных организациях города Мценска; преимущественное право на зачисление в первоочередном порядке в группы продленного дня детей, обучающихся в 1-6 классах в муниципальных образовательных организациях города Мценска, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования.

Также постановлением предусмотрено предоставление семьям участников специальной военной операции права бесплатного посещения детьми занятий по дополнительным общеобразовательным программам муниципальных организациях города Мценска (кружки, секции и иные подобные занятия) и преимущественное право зачисления в первоочередном порядке в спортивные группы в муниципальные организации города Мценска, осуществляющие спортивную подготовку.

ИА «Орелград»